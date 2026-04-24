Sulmi në Banjskë: dy të dënuar me burgim të përjetshëm, një tjetër me 30 vite burg

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur vendimin për sulmin e armatosur të ndodhur më 24 shtator 2023 në Banjskë, ku humbi jetën rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.
Gjykata dënoi me burgim të përjetshëm Bllagoje Spasojeviq dhe Vlladimir Toliq, ndërsa Dushan Maksimoviq u dënua me 30 vite burg. Në momentin e shpalljes së vendimit, në sallë ishte i pranishëm vetëm Maksimoviqi.
Rasti lidhet me sulmin e cilësuar nga autoritetet kosovare si akt terrorist, i cili sipas aktakuzës përfshin gjithsej 45 të pandehur, përfshirë edhe Milan Radoiçiç, i dyshuar si drejtues i grupit të armatosur.
Prokuroria ka deklaruar se grupi kishte planifikuar përdorimin e dhunës dhe armatimit të rëndë me qëllim shkëputjen e veriut të Kosovës dhe bashkimin e tij me Serbinë. Gjatë sulmit, përveç viktimës, një polic tjetër u plagos, ndërsa u rrezikuan edhe qytetarë të pranishëm në zonë.
Gjykata vendosi që çështja për tre të dënuarit të trajtohej veçmas, ndërsa për 42 të akuzuarit e tjerë nuk u pranua kërkesa për gjykim në mungesë.
Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar ngjarjen si një nga sulmet më të rënda ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë publike në vend.
