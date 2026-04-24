Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sulmi në Banjskë: dy të dënuar me burgim të përjetshëm, një tjetër me 30 vite burg
Transmetuar më 24-04-2026, 17:14

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur vendimin për sulmin e armatosur të ndodhur më 24 shtator 2023 në Banjskë, ku humbi jetën rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku.

Gjykata dënoi me burgim të përjetshëm Bllagoje Spasojeviq dhe Vlladimir Toliq, ndërsa Dushan Maksimoviq u dënua me 30 vite burg. Në momentin e shpalljes së vendimit, në sallë ishte i pranishëm vetëm Maksimoviqi.

Rasti lidhet me sulmin e cilësuar nga autoritetet kosovare si akt terrorist, i cili sipas aktakuzës përfshin gjithsej 45 të pandehur, përfshirë edhe Milan Radoiçiç, i dyshuar si drejtues i grupit të armatosur.

Prokuroria ka deklaruar se grupi kishte planifikuar përdorimin e dhunës dhe armatimit të rëndë me qëllim shkëputjen e veriut të Kosovës dhe bashkimin e tij me Serbinë. Gjatë sulmit, përveç viktimës, një polic tjetër u plagos, ndërsa u rrezikuan edhe qytetarë të pranishëm në zonë.

Gjykata vendosi që çështja për tre të dënuarit të trajtohej veçmas, ndërsa për 42 të akuzuarit e tjerë nuk u pranua kërkesa për gjykim në mungesë.

Autoritetet e Kosovës e kanë cilësuar ngjarjen si një nga sulmet më të rënda ndaj rendit kushtetues dhe sigurisë publike në vend.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...