Ambasadori i SHBA-së në NATO viziton Tiranën

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku u prit në ambientet e Ambasada e SHBA-së në Shqipëri.
Në një njoftim zyrtar, ambasada bëri të ditur se gjatë vizitës, Whitaker u njoh me marinsat amerikanë dhe stafin amerikan e shqiptar që kanë marrë pjesë në operacionet e NATO në Afganistan dhe Irak.
“Ne e vlerësojmë partneritetin mes vendeve tona në mbrojtje të vlerave tona të përbashkëta”, thuhet në deklaratën e ambasadës.
Vizita vjen në kuadër të forcimit të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si pjesë e angazhimeve të përbashkëta në kuadër të aleancës euroatlantike.
We were pleased to welcome U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker to our embassy and to introduce him to our Marines and American and Albanian employees who served in NATO operations in Afghanistan and Iraq. We value the partnership between our countries in defense of our… pic.twitter.com/0urf8KFcx7— U.S. Embassy Tirana (@USEmbassyTirana) April 24, 2026
