Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Ambasadori i SHBA-së në NATO viziton Tiranën
Transmetuar më 24-04-2026, 15:56

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, ka zhvilluar një vizitë në Tiranë, ku u prit në ambientet e Ambasada e SHBA-së në Shqipëri.

Në një njoftim zyrtar, ambasada bëri të ditur se gjatë vizitës, Whitaker u njoh me marinsat amerikanë dhe stafin amerikan e shqiptar që kanë marrë pjesë në operacionet e NATO në Afganistan dhe Irak.

“Ne e vlerësojmë partneritetin mes vendeve tona në mbrojtje të vlerave tona të përbashkëta”, thuhet në deklaratën e ambasadës.

Vizita vjen në kuadër të forcimit të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si pjesë e angazhimeve të përbashkëta në kuadër të aleancës euroatlantike.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

