Reforma në trajnimin e shoferëve profesionistë: rriten orët dhe futen standarde të reja teknologjike

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka miratuar një udhëzim të ri që ndryshon ndjeshëm mënyrën e kualifikimit dhe rinovimit të certifikatave për shoferët profesionistë të kategorive C dhe D, në kuadër të përafrimit me standardet e Bashkimit Evropian dhe rritjes së sigurisë rrugore.
Strukturë e re e trajnimit
Sipas udhëzimit, për kualifikimin fillestar, drejtuesit do të ndjekin 60 orë teori të shpërndara në të paktën 15 ditë, si dhe 10 orë praktikë në jo më pak se 5 ditë. Ndërkohë, për rinovimin e certifikatës, do të kërkohen 35 orë trajnim teorik.
“Kodi 95” dhe digjitalizimi
Një nga risitë kryesore është përfshirja e “Kodit 95” në lejen e drejtimit ose në certifikatën profesionale (CAP), i cili dëshmon përmbushjen e standardeve të Bashkimi Evropian për transportin e mallrave dhe pasagjerëve.
Fokus te teknologjia dhe drejtimi modern
Programi i ri përfshin njohuri mbi teknologjitë e avancuara, si tahografët inteligjentë (Smart Tachograph V2) dhe sistemet ADAS, që ndihmojnë drejtuesit në situata të ndryshme rrugore, përfshirë frenimin automatik dhe mbajtjen e korsisë.
Gjithashtu, një vëmendje e veçantë i kushtohet drejtimit ekologjik, me fokus në kursimin e karburantit dhe reduktimin e ndotjes.
Rritet kontrolli mbi autoshkollat
DPSHTRR do të ketë kompetenca të zgjeruara për monitorimin e autoshkollave, të cilat duhet të plotësojnë kritere të reja për të ofruar kurse CAP dhe do t’i nënshtrohen kontrolleve të rregullta.
Mosrespektimi i standardeve do të çojë në çregjistrim të menjëhershëm nga sistemi.
Shëndeti dhe aspekti psikologjik
Programi i ri i kushton rëndësi edhe shëndetit të drejtuesve, duke përfshirë trajnim mbi menaxhimin e stresit, ndikimin e alkoolit, ushqyerjen dhe parandalimin e aktiviteteve të paligjshme gjatë transportit.
Rinovimi i certifikatës CAP tashmë kushtëzohet nga përfundimi i plotë i trajnimit periodik, ndërsa drejtuesit që disponojnë më shumë se një kategori mund ta kryejnë procesin e rinovimit në mënyrë të njëkohshme.
