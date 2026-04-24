Tensionet në Lindjen e Mesme shtyjnë çmimin e naftës mbi 107 dollarë për fuçi

Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare kanë shënuar rritje të ndjeshme, duke arritur nivelet më të larta që prej shpalljes së armëpushimit mes Shtetet e Bashkuara dhe Iran, në sfondin e tensioneve të reja në Lindjen e Mesme.
Sipas raportimeve të Reuters, nafta Brent është rritur mbi 107 dollarë për fuçi, duke regjistruar një nga rritjet më të forta javore që nga fillimi i krizës.
Rritja e çmimeve lidhet drejtpërdrejt me përshkallëzimin e situatës në Ngushtica e Hormuzit, një nga arteriet më të rëndësishme të furnizimit global me energji. Incidentet e fundit, përfshirë kapjen e anijeve dhe kufizimet në trafikun detar, kanë rritur frikën për ndërprerje të furnizimit, duke ndikuar menjëherë në tregje.
Përmes Ngushtica e Hormuzit kalon rreth një e pesta e naftës botërore, çka e bën çdo zhvillim në këtë zonë kritik për stabilitetin e çmimeve globale.
Fillimisht, tregjet reaguan pozitivisht ndaj armëpushimit, duke ulur çmimet nën 100 dollarë për fuçi. Megjithatë, tensionet e fundit kanë përmbysur këtë trend, duke rikthyer çmimet në nivele të larta dhe duke rritur pasigurinë.
Analistët theksojnë se mungesa e progresit në bisedimet mes Uashingtonit dhe Teheranit, si dhe rreziku i një konflikti më të gjerë, po mbajnë të tensionuar tregun energjetik. Nëse situata përkeqësohet, çmimet e naftës mund të mbeten të larta për një periudhë të zgjatur, me pasoja të drejtpërdrejta për inflacionin dhe ekonominë globale.
