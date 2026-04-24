Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen për anëtarësimin në Bordin e Paqes

Deputetët e Kuvendi i Kosovës kanë ratifikuar marrëveshjen ndërkombëtare për anëtarësimin e Kosovës në të ashtuquajturin Bord i Paqes, një nismë e prezantuar nga Donald Trump për adresimin e konflikteve ndërkombëtare.
Marrëveshja u miratua me 103 vota pro, pa asnjë votë kundër apo abstenim. Çfarë është Bordi i Paqes
Bordi i Paqes u themelua më 22 janar gjatë një ceremonie në Davos, duke u prezantuar si një mekanizëm i ri për ndërmjetësimin dhe zgjidhjen e konflikteve globale.
Ndër figurat që kanë mbështetur këtë nismë është edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka qenë pjesë e themelimit të tij.
Sipas strukturës së parashikuar, bordi do të drejtohet nga Donald Trump dhe do të ketë një bord ekzekutiv me figura ndërkombëtare, përfshirë Marco Rubio, Jared Kushner dhe Tony Blair, ndër të tjerë.
Roli dhe angazhimi i Kosovës
Në kuadër të kësaj nisme, është krijuar edhe një mekanizëm operacional, i quajtur Forca Ndërkombëtare Stabilizuese, ku pritet të kontribuojë edhe Forca e Sigurisë së Kosovës.
Kosova do të dërgojë pjesëtarë të kësaj force në Rripi i Gazës, me mision sigurie dhe mbikëqyrjeje të armëpushimit.
Plani lidhet me përpjekjet ndërkombëtare për përfundimin e konfliktit mes Izrael dhe Gazës, i cili ka shkaktuar mijëra viktima dhe një krizë të thellë humanitare që prej vitit 2023.
