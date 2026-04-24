Përfundon ekspertiza për zjarrin te ‘Farmacia 10’ në Tiranë, identifikohet shkaku i flakëve

Shërbimi zjarrfikës ka përfunduar ekspertizën teknike për zjarrin e rënë më 14 prill në zonën e njohur si “Farmacia 10” në Tiranë, duke ia dorëzuar rezultatet organit të Prokurorisë.
Sipas përfundimeve zyrtare, shkaku i zjarrit lidhet me faktorë të jashtëm, duke përjashtuar kështu mundësinë e një defekti elektrik, shpërthimi bombole apo neglizhence nga shërbimet përgjegjëse.
Nga analiza e pamjeve filmike, rezulton se vatra e zjarrit ka qenë një karrocë me mbeturina. Flakët janë shfaqur vetëm pak sekonda pasi disa fëmijë janë larguar nga zona, çka përforcon dyshimet për ndërhyrje të jashtme në nisjen e zjarrit.
Materialet e ekspertizës pritet të shërbejnë si bazë për hetimet e mëtejshme nga Prokuroria, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
