Sali Berisha njofton protestën kombëtare të opozitës

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka shpallur datën 8 maj si ditën kur opozita do të zhvillojë protestën e saj të radhës kombëtare në Tiranë.
Në një deklaratë publike, Berisha u bëri thirrje qytetarëve që të mblidhen në rrugët dhe sheshet e kryeqytetit, duke e cilësuar këtë protestë si një nga mobilizimet më të mëdha paqësore të opozitës.
Sipas tij, protesta synon të shprehë kundërshtinë ndaj qeverisë së drejtuar nga Edi Rama, të cilën ai e akuzoi për keqqeverisje.
“Me datën 8 maj, shqiptarët do të mblidhen në rrugët dhe sheshet e Tiranës në një kryengritje paqësore”, deklaroi Berisha.
Njoftimi vjen në një kohë të tensionuar politike, ndërsa opozita ka paralajmëruar vijimin e protestave në shkallë kombëtare.
