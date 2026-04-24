Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Futbollist 25-vjeçar italian humb jetën pas një sherri që dyshohet se nisi për picat
Transmetuar më 24-04-2026, 13:04

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Itali, ku një futbollist amator 25-vjeçar ka humbur jetën pas një përplasjeje të dhunshme që, sipas mediave italiane, dyshohet se ka nisur për një konflikt banal lidhur me disa pica.

Viktima, Gabriele Vaccaro, i cili kishte luajtur në ekipe të kategorive të ulëta, po kthehej në orët e para të mëngjesit së bashku me dy miq, kur janë përballur me një grup prej pesë të rinjsh në zonën e Parias.

Dyshohet se përplasja ka nisur pasi të rinjtë u kanë kërkuar atyre të dorëzonin picat që kishin me vete, duke çuar në një konflikt që ka degjeneruar në dhunë fizike.

Gjatë sherrit, 25-vjeçari është goditur me një mjet prerës në zonën e qafës dhe barkut. Fillimisht, miqtë e tij nuk e kanë kuptuar seriozitetin e plagëve dhe e kanë dërguar në banesë, por më pas është kërkuar ndërhyrja e emergjencës. Ai është transportuar në spital, ku ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.

Autoritetet italiane kanë arrestuar tre persona të dyshuar për përfshirje në ngjarje, mes tyre dy shtetas shqiptarë me nënshtetësi italiane dhe një 17-vjeçar me origjinë egjiptiane, i cili dyshohet si autori i goditjes fatale. Një nga miqtë e viktimës është plagosur lehtë dhe ka marrë trajtim mjekësor.

Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...