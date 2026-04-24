Futbollist 25-vjeçar italian humb jetën pas një sherri që dyshohet se nisi për picat

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Itali, ku një futbollist amator 25-vjeçar ka humbur jetën pas një përplasjeje të dhunshme që, sipas mediave italiane, dyshohet se ka nisur për një konflikt banal lidhur me disa pica.
Viktima, Gabriele Vaccaro, i cili kishte luajtur në ekipe të kategorive të ulëta, po kthehej në orët e para të mëngjesit së bashku me dy miq, kur janë përballur me një grup prej pesë të rinjsh në zonën e Parias.
Dyshohet se përplasja ka nisur pasi të rinjtë u kanë kërkuar atyre të dorëzonin picat që kishin me vete, duke çuar në një konflikt që ka degjeneruar në dhunë fizike.
Gjatë sherrit, 25-vjeçari është goditur me një mjet prerës në zonën e qafës dhe barkut. Fillimisht, miqtë e tij nuk e kanë kuptuar seriozitetin e plagëve dhe e kanë dërguar në banesë, por më pas është kërkuar ndërhyrja e emergjencës. Ai është transportuar në spital, ku ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.
Autoritetet italiane kanë arrestuar tre persona të dyshuar për përfshirje në ngjarje, mes tyre dy shtetas shqiptarë me nënshtetësi italiane dhe një 17-vjeçar me origjinë egjiptiane, i cili dyshohet si autori i goditjes fatale. Një nga miqtë e viktimës është plagosur lehtë dhe ka marrë trajtim mjekësor.
Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
