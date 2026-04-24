Shteti do ti paguajë ish-Drejtorit të Policisë së Shtetit, Gledis Nano, 100 mijë Euro. Gjykata e Lartë rrëzon rekursin e Qeverisë

Ish-drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano, ka fituar përballjen ligjore me institucionet shtetërore, pasi Gjykata e Lartë ka rrëzuar rekursin e Këshillit të Ministrave dhe Ministrisë së Brendshme.
Vendimi i Gjykatës së Lartë, i datës 17 shkurt 2026, lë në fuqi vendimet e mëparshme të gjykatave më të ulëta, të cilat kishin pranuar padinë e Nanos për shkarkimin e tij nga detyra.
Sipas vendimit, Gjykata e Lartë ka vendosur “mospranimin e rekursit” të palës së paditur, duke i dhënë kështu formë të prerë çështjes në favor të ish-drejtorit të Policisë së Shtetit.
Me këtë vendim, shteti detyrohet t’i paguajë Gledis Nanos rreth 100 mijë euro, që përfaqësojnë 60 paga mujore për një periudhë 5-vjeçare, në përputhje me mandatin e parashikuar ligjërisht, i cili iu ndërpre pas shkarkimit më 31 gusht 2022 me argumentin e mosrealizimit të objektivave.
Pas largimit nga detyra, Nano iu drejtua Gjykatës Administrative, e cila në shkallën e parë i dha të drejtë. Vendimi u ankimua nga Këshilli i Ministrave dhe Ministria e Brendshme, por edhe Apeli Administrativ e la në fuqi vendimin fillestar, duke e konsideruar shkarkimin të paligjshëm.
Me vendimin e fundit të Gjykatës së Lartë, çështja konsiderohet e mbyllur në mënyrë përfundimtare në favor të ish-kreut të Policisë së Shtetit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
