Tre akuza serioze nga Interpol, kapet i fshehur në Laç i riu. Emri

“Operacionalja 91”/Kapet nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, 26 vjeçari Mateo Selala.
Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, njoftoi sot se u krye operacioni i koduar “Operacionalja 91” ku u lokalizuar dhe u kap në Laç, pjesëtari i një grupi kriminal në Spanjë, të akuzuar për vjedhje me dhunë dhe për falsifikim të dokumenteve.
I dyshuari është Mateo Selala, 26 vjeç, raporton noa.al.
Selala u arrestua pasi autoritetet gjyqësore në Spanjë, në muajin shkurt, 2026, kanë lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për të, për veprat penale "Vjedhja me dhunë", "Falsifikimi i dokumenteve” dhe "Grupi kriminal".
Mateo Selala akuzohet se më datat 14 dhe 15 mars, 2025, ka vjedhur në 2 banesa, në zona të ndryshme në Spanjë. Ai gjithashtu akuzohet se ka ndryshuar targat e një automjeti.
Interpol Tirana po bashkëpunon me homologët në Madrid, për të ekstraduar 26-vjeçarin, në Spanjë.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
