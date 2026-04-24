Përplasen dy mjete në rrugë, policia e Korçës: Janë plagosur dy persona (Pamjet)

Një aksident rrugor është regjistruar në afërsi të Maliqit, ku dy mjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke shkaktuar lëndimin e dy personave.
Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë dy automjete, ndërsa të dy drejtuesit kanë marrë dëmtime të lehta si pasojë e përplasjes.
Të lënduarit janë transportuar menjëherë në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje ndodhen shërbimet e Policisë, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Drejtoria Vendore e Policisë Korçë
Mesditën e sotme, në aksin rrugor "Korçë-Pogradec", në afërsi të fshatit Vloçisht, Maliq, automjeti me drejtues shtetasin R. D., është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin G. T. Si pasojë e përplasjes janë lënduar drejtuesi R. D., dhe shtetasja M. T., rreth 40 vjeçe, pasagjere në automjetin me drejtues shtetasin G. T., të cilët ndodhen për mjekim në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.
