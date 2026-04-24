Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Identifikohet i riu që u plagos me armë zjarri në Kurbin
Transmetuar më 24-04-2026, 11:50

Një 35-vjeçar nga Kurbini, i identifikuar si Akil Tahiri, banues në Fushë Kuqe, është personi që sot mbeti i plagosur me armë zjarri dhe është paraqitur për mjekim në Spitalin e Traumës në Tiranë.

I riu ka marrë ndihmën e parë mjekësore dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e sakta të ngjarjes apo motivet e plagosjes.

Pas njoftimit, shërbimet e Policisë kanë nisur veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rastit, si dhe për identifikimin dhe kapjen e autorit apo autorëve të mundshëm të përfshirë në ngjarje

Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave.

Kurbin/Informacion paraprak.

Në Spitalin e Traumës, Tiranë, rreth orës 11:15, ka shkuar për ndihmë mjekësore, i dyshuar i plagosur me armë zjarri në këmbë, në rrethana ende të paqarta në Fushë-Kuqe, Kurbin, shtetasi A. T., 35 vjeç, banues në fshatin Fushë-Kuqe, i cili aktualisht është jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorit/ve.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

