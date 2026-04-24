Plagoset me armë zjarri i riu në Kurbin. Dërgohet në Spitalin e Traumës

Një 35-vjeçar nga Kurbini ka mbetur i plagosur me armë zjarri dhe është paraqitur për mjekim në Spitalin e Traumës në Tiranë.
Personi i plagosur është Akil Tahiri, banor i rrethit Kurbin, raporton noa.al duke cituar burime policore në vendngjarje.
Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk bëhet ende e ditur në detaje.
Policia është njoftuar për ngjarjen dhe ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave, si dhe për identifikimin e autorit apo autorëve të mundshëm të përfshirë.
Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të dinamikës së ngjarjes.
