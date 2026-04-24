Plagoset me armë zjarri i riu në Kurbin. Dërgohet në Spitalin e Traumës
Transmetuar më 24-04-2026, 11:41

Një 35-vjeçar nga Kurbini ka mbetur i plagosur me armë zjarri dhe është paraqitur për mjekim në Spitalin e Traumës në Tiranë.

Personi i plagosur është Akil Tahiri, banor i rrethit Kurbin, raporton noa.al duke cituar burime policore në vendngjarje.

Sipas informacioneve paraprake, i plagosuri ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa gjendja e tij shëndetësore nuk bëhet ende e ditur në detaje.

Policia është njoftuar për ngjarjen dhe ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave, si dhe për identifikimin e autorit apo autorëve të mundshëm të përfshirë.

Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të dinamikës së ngjarjes.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

