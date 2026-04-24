Aksident me vdekje në Tiranë. Është plagosur dhe një polic që ishte duke ecur
Transmetuar më 24-04-2026, 11:34

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar në zonën e Kombinatit në Tiranë, pranë komisariatit të policisë, ku për pasojë ka humbur jetën një person.

Sipas informacioneve paraprake, në aksident janë përfshirë një kamion dhe një motor.

Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në vendngjarje, për shkak të plagëve të marra.

Viktima është Ylmi Dedja, 61 vjeç.

Policia tha se ngjarja ndodhi sot rreth orës 10:45, në rrugën “Llazi Miho”, kamioni me drejtues shtetasin G. Gj., rreth 34 vjeç, është përplasur me një motomjet me drejtues shtetasin Ylmi Dedja, 61 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën.

Nga aksidenti është dëmtuar edhe shtetasi K. A., këmbësor (punonjës policie, jashtë detyre), i cili po merr ndihmë mjekësore në spital.

Shtetasi G. Gj., u shoqërua në Komisariat, për kryerjen e veprimeve procedurale.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

