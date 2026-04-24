Barriera policore zbulon shitblerje armësh në Tiranë

Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin e koduar “Barriera”, duke goditur një rast të posedimit dhe tentativës për shitje të armëve të zjarrit.
Në kuadër të operacionit, u arrestua në flagrancë shtetasi Ligor Mehmeti 48 vjeç, banues në Tiranë, i cili u kap duke transportuar armë me automjetin e tij në zonën e Tufinës, në rrugën “Myslym Keta”.
Gjatë kontrollit të ushtruar në mjet, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan 3 armë zjarri – 2 pistoleta dhe 1 armë taktike luftarake – të cilat dyshohet se do të shiteshin në zonat “Fresku” dhe “Tufinë”.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan gjithashtu 3 krehra me municion, automjeti i përdorur nga i arrestuari dhe telefoni celular i tij.
Sipas Policisë, operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara mbi një rast të posedimit të armëve me qëllim tregtimin e tyre.
Nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, vijojnë hetimet për identifikimin dhe përfshirjen e personave të tjerë të dyshuar në këtë aktivitet të paligjshëm.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
