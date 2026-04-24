Rënie alarmante e popullsisë në Shqipëri, OKB projekton vetëm 2.2 milionë banorë në vitin 2050

Projeksionet më të fundit të Kombeve të Bashkuara nxjerrin në pah një situatë shqetësuese për ecurinë demografike të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku pritet një tkurrje e ndjeshme e popullsisë në dekadat e ardhshme.
Sipas raportit “World Population Prospects 2024” të OKB-së, të përpunuar nga Visual Capitalist, popullsia e Shqipërisë parashikohet të bjerë nga rreth 2.8 milionë banorë në vitin 2025 në vetëm 2.2 milionë në vitin 2050. Kjo përfaqëson një rënie prej rreth 19.2% krahasuar me vitin 2020.
E njëjta prirje negative vihet re në të gjithë rajonin. Serbia pritet të humbasë rreth 1.2 milionë banorë deri në vitin 2050, duke zbritur në 5.5 milionë. Bosnja dhe Hercegovina projektohet të tkurret me rreth 685 mijë banorë (-21.8%), Kroacia me 614 mijë (-16%), ndërsa Maqedonia e Veriut me rreth 301 mijë banorë (-16.6%). Këto zhvillime konfirmojnë se Ballkani është ndër rajonet më të prekura nga rënia demografike në Europë.
Ekspertët e lidhin këtë trend kryesisht me emigracionin e lartë, normat e ulëta të lindshmërisë dhe plakjen e popullsisë, faktorë që pritet të vijojnë të ndikojnë negativisht edhe në vitet në vijim.
Në nivel global, panorama paraqitet e ndryshme. Popullsia botërore pritet të rritet me rreth 1.4 miliardë njerëz deri në vitin 2050, me rritjen e përqendruar kryesisht në Afrikën Sub-Sahariane. Vende si Republika Demokratike e Kongos parashikohet të pothuajse dyfishojnë popullsinë, ndërsa Nigeri, Angola dhe Somalia renditen ndër shtetet me ritmet më të shpejta të rritjes.
Nga ana tjetër, disa prej ekonomive më të mëdha globale po hyjnë në një fazë tkurrjeje demografike. Kina pritet të humbasë mbi 150 milionë banorë deri në vitin 2050, ndërsa Japonia, Italia dhe Rusia po përballen gjithashtu me rënie të ndjeshme të popullsisë.
Këto zhvillime pritet të kenë ndikime të rëndësishme në tregun e punës, sistemet sociale dhe rritjen ekonomike. Për Shqipërinë dhe vendet e rajonit, tkurrja e popullsisë përbën një sfidë madhore për zhvillimin afatgjatë dhe qëndrueshmërinë ekonomike.
