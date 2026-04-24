Ndarja nga jeta e Rexhep Qoses, sot ditë zie kombëtare në Kosovë

Sot Kosova ndodhet në ditë zie kombëtare për vdekjen e akademikut Rexhep Qosja, i cili u nda nga jeta të enjten në moshën 90-vjeçare.
Presidentja në detyrë dhe njëkohësisht kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, njoftoi një ditë më parë shpalljen e 24 prillit si ditë zie.
“Me këtë vendim, shteti ynë shpreh nderimin dhe mirënjohjen për një personalitet që i dha kulturës shqiptare dije, vepër dhe autoritet”, shprehej Haxhiu në deklaratë.
Qosja u varros të enjten, në një ceremoni familjare dhe pa praninë e politikanëve apo mediave, siç kishte kërkuar në amanetin e tij.
I lindur më 25 qershor 1936 në Vuthaj (Mal i Zi), Qosja u formua si një nga intelektualët më të spikatur në Shqipëri, duke ndërtuar një karrierë të gjatë në fushën e studimeve letrare dhe publicistikës.
Veprimtaria e Rexhep Qosjes u shtri në disa fusha, duke përfshirë kritikën letrare, studimet shkencore, romanin dhe esenë. Ai është autor veprash që kanë ndikuar në mënyrën si lexohet dhe interpretohet letërsia shqipe.
Ndër veprat më të njohura të tij përmendet romani “Vdekja më vjen prej syve të tillë”, si dhe studime të shumta mbi historinë e letërsisë dhe figurat kryesore të saj. Në punën e tij shkencore, Qosja është marrë gjerësisht me analiza mbi autorë të rëndësishëm si Naim Frashëri dhe Ismail Kadare, duke kontribuar në thellimin e kritikës letrare shqiptare.
Përveç veprimtarisë akademike, Rexhep Qosja është njohur edhe si një nga zërat më të fortë dhe shpesh polemikë në debatet publike shqiptare. Ai ka trajtuar çështje që lidhen me identitetin kombëtar, historinë, kulturën dhe zhvillimet politike në Kosovë dhe Shqipëri.
Nga vitet 1998-2000 ai ishte kryetar i Lëvizjes së Bashkuar Demokratike të Kosovës, si dhe anëtar i delegacionit të Kosovës në Konferencën Ndërkombëtare për Kosovën në Rambuje. Po ashtu, ai shërbeu si anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Kosovës, kur kryeadministrator i vendit ishte Bernard Kushner. Në vitin 2000 ai u nderua në Shqipëri me titullin “Nderi i Kombit” dhe ishte anëtar nderi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
