Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Plagoset me armë zjarri pronari i një salle bastesh në Itali: është kushëri i Elvis Demce, në regjim 41-bis
Transmetuar më 24-04-2026, 08:04

Plagoset në Romë kushëriri i Elvis Demce, trafikant droge në regjim 41-bis, dikur pjesë e grupit të Fabrizio “Diabolik” Piscitelli. Karabinierët po hetojnë motivin e sulmit

Është kushëriri i një figure të njohur të trafikut të drogës personi që u qëllua me tre plumba në Velletri, në qytetin metropolitan të Romës, mbrëmjen e së martës, më 21 prill.

A.H., 40 vjeç, me precedentë penalë dhe pronar i një salle bastesh në zonë. Sulmi ndodhi rreth orës 21:00 në rrugën Mariano Colagrossi, jo shumë larg qendrës së qytetit.

Në atë orë, burri kishte parkuar makinën dhe po shkonte drejt shtëpisë, kur u qëllua me tre plumba, njëri prej të cilëve e plagosi në këmbë. I transportuar me urgjencë në Policlinico Tor Vergata, ai nuk është në rrezik për jetën.

Sipërmarrësi i plagosur, kushëri i bosit

Elvis Demce ishte një nga bashkëpunëtorët kryesorë të të ashtuquajturës “bateria e Ponte Milvio”, grupi kriminal që drejtohej nga Fabrizio “Diabolik” Piscitelli: konsiderohej si një nga pasuesit e mundshëm në drejtimin e trafikut të drogës në Romën e veriut.

Bosi me origjinë shqiptare kishte marrë kontrollin e shpërndarjes së drogës në zonën e Castelli Romani, me bazë pikërisht në Velletri. Aktualisht ndodhet në burg, ku po vuan një dënim përfundimtar prej 15 vjetësh e 4 muajsh për trafik droge, në regjim 41-bis, pasi dyshohet se vazhdonte të jepte urdhra edhe gjatë kohës që ishte i burgosur.

Hetimet e karabinierëve të Velletrit

Ndërkohë vijojnë hetimet e karabinierëve të Velletrit për këtë sulm. Nga këqyrja e parë në vendin ku u plagos 40-vjeçari, i vetmi element i gjetur deri tani është një predhë që kishte përfunduar në karrocerinë e një makine të parkuar, ndërsa kërkimet vazhdojnë për çdo gjurmë tjetër që mund të ndihmojë në identifikimin e autorëve.

Përveç rindërtimit të saktë të ngjarjes, hetuesit po përpiqen të zbulojnë edhe motivin e sulmit: aktualisht nuk rezultojnë lidhje mes plagosjes dhe lidhjes familjare me trafikantin. Por as pista e një grabitjeje të dështuar nuk duket bindëse, edhe pse nuk përjashtohet. Sulmi mund të jetë kryer për arsye të tjera, ndoshta për hakmarrje personale ose të lidhura me aktivitetin e sallës së basteve që menaxhonte viktima.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...