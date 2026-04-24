Plagoset me armë zjarri pronari i një salle bastesh në Itali: është kushëri i Elvis Demce, në regjim 41-bis

Plagoset në Romë kushëriri i Elvis Demce, trafikant droge në regjim 41-bis, dikur pjesë e grupit të Fabrizio “Diabolik” Piscitelli. Karabinierët po hetojnë motivin e sulmit
Është kushëriri i një figure të njohur të trafikut të drogës personi që u qëllua me tre plumba në Velletri, në qytetin metropolitan të Romës, mbrëmjen e së martës, më 21 prill.
A.H., 40 vjeç, me precedentë penalë dhe pronar i një salle bastesh në zonë. Sulmi ndodhi rreth orës 21:00 në rrugën Mariano Colagrossi, jo shumë larg qendrës së qytetit.
Në atë orë, burri kishte parkuar makinën dhe po shkonte drejt shtëpisë, kur u qëllua me tre plumba, njëri prej të cilëve e plagosi në këmbë. I transportuar me urgjencë në Policlinico Tor Vergata, ai nuk është në rrezik për jetën.
Sipërmarrësi i plagosur, kushëri i bosit
Elvis Demce ishte një nga bashkëpunëtorët kryesorë të të ashtuquajturës “bateria e Ponte Milvio”, grupi kriminal që drejtohej nga Fabrizio “Diabolik” Piscitelli: konsiderohej si një nga pasuesit e mundshëm në drejtimin e trafikut të drogës në Romën e veriut.
Bosi me origjinë shqiptare kishte marrë kontrollin e shpërndarjes së drogës në zonën e Castelli Romani, me bazë pikërisht në Velletri. Aktualisht ndodhet në burg, ku po vuan një dënim përfundimtar prej 15 vjetësh e 4 muajsh për trafik droge, në regjim 41-bis, pasi dyshohet se vazhdonte të jepte urdhra edhe gjatë kohës që ishte i burgosur.
Hetimet e karabinierëve të Velletrit
Ndërkohë vijojnë hetimet e karabinierëve të Velletrit për këtë sulm. Nga këqyrja e parë në vendin ku u plagos 40-vjeçari, i vetmi element i gjetur deri tani është një predhë që kishte përfunduar në karrocerinë e një makine të parkuar, ndërsa kërkimet vazhdojnë për çdo gjurmë tjetër që mund të ndihmojë në identifikimin e autorëve.
Përveç rindërtimit të saktë të ngjarjes, hetuesit po përpiqen të zbulojnë edhe motivin e sulmit: aktualisht nuk rezultojnë lidhje mes plagosjes dhe lidhjes familjare me trafikantin. Por as pista e një grabitjeje të dështuar nuk duket bindëse, edhe pse nuk përjashtohet. Sulmi mund të jetë kryer për arsye të tjera, ndoshta për hakmarrje personale ose të lidhura me aktivitetin e sallës së basteve që menaxhonte viktima.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
