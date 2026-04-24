Stuttgart triumfon në shtesë dhe siguron finalen ndaj Bayern Munich në Kupën e Gjermanisë

VfB Stuttgart siguroi një fitore dramatike ndaj SC Freiburg me rezultatin 2-1 pas kohës shtesë, duke prerë biletën për në finalen e DFB-Pokal, ku do të përballet me Bayern Munich.
Ndeshja gjysmëfinale, e zhvilluar të enjten në mbrëmje, u vendos vetëm në minutën e 119-të, kur Tiago Tomás shënoi golin vendimtar, duke ndezur festën në stadium.
Freiburg kaloi i pari në avantazh në minutën e 28-të me anë të Maximilian Eggestein, duke befasuar vendasit pavarësisht dominimit më të ulët në posedimin e topit. Megjithatë, Stuttgart reagoi dhe barazoi në minutën e 70-të me Deniz Undav, pas një kundërsulmi të shpejtë.
Sulmuesi gjerman ishte protagonist gjatë gjithë ndeshjes, duke krijuar disa raste të rrezikshme, përfshirë një goditje në shtyllë dhe një tjetër të ndalur nga portieri kundërshtar në minutat shtesë të kohës së rregullt.
Në kohën shtesë, Stuttgart vijoi të ushtrojë presion dhe, kur gjithçka dukej se po shkonte drejt penalltive, Tiago Tomás realizoi golin e fitores në çastet e fundit.
Kampioni në fuqi i kompeticionit rikthehet kështu në finale, ku më 23 maj në Olympiastadion Berlin do të tentojë të mbrojë trofeun dhe të sigurojë titullin e pestë në historinë e klubit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd