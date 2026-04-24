Kushte atmosferike të qëndrueshme, parashikimi i motit për sot
Transmetuar më 24-04-2026, 07:21

Këtë të premte, vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke bërë që në të gjithë territorin të mos priten reshje shiu. Sipas parashikimeve, temperaturat e ajrit do të shënojnë vlera tipike pranverore.

Në zonat bregdetare, temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 10°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë rreth 20°C. Në zonat e ulëta, termometri do të luhatet nga 6°C në orët e mëngjesit deri në 20°C gjatë mesditës.

Ndërkohë, zonat malore do të karakterizohen nga temperatura më të ulëta, ku vlerat minimale pritet të zbresin deri në 1°C, ndërsa maksimalet nuk do të kalojnë 16°C.

Sa i përket erës, ajo do të fryjë e lehtë deri mesatare në pjesën më të madhe të vendit, pa krijuar probleme të konsiderueshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

