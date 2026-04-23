Histori e ndjeshme nga Britania: Nëna merr një vendim që i trishton të gjithë

Një rast i rëndë ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik në Mbretëria e Bashkuar, pasi një grua ka vendosur të udhëtojë drejt Zvicër për të kryer eutanazi të asistuar, pas humbjes së djalit të saj në një aksident.
Gruaja, Wendy Duffy, ka deklaruar se vendimi i saj vjen pas një periudhe të gjatë dhimbjeje të thellë emocionale dhe vështirësie për të përballuar jetën pas humbjes së fëmijës së vetëm.
Ajo është shprehur se po përjeton një gjendje të vazhdueshme pikëllimi dhe se jeta e saj ka humbur kuptimin. Sipas deklaratave të publikuara në media, ajo ka theksuar se vendimi është marrë pas një reflektimi të gjatë personal.
Rasti i saj është shqyrtuar nga klinika zvicerane Pegasos, e cila vlerëson aplikimet për eutanazi të asistuar përmes një komisioni mjekësh dhe specialistësh të shëndetit mendor. Raportohet se ajo nuk vuan nga një sëmundje fizike apo një çrregullim mendor të diagnostikuar.
Sipas të dhënave të publikuara, Wendy Duffy ka pasur më herët tentativa për vetëdëmtim, ndërsa vendimi i saj për të ndjekur këtë proces është marrë në një sistem ligjor ku eutanazia e asistuar lejohet në kushte strikte.
Ajo ka ndarë publikisht historinë e saj para udhëtimit, duke hapur debat mbi çështjet e shëndetit mendor, përballimit të humbjes dhe kuadrit ligjor të eutanazisë së asistuar në Zvicër.
