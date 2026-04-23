Italia kundër ‘dhuratës’ së Trump, ministri i Sportit: Nuk duam mundësi të dytë, kualifikimi arrihet në fushë

ROMË – Ministri italian i Sportit, Andrea Abodi, ka kundërshtuar idenë që Italia të marrë pjesë në Kupën e Botës si zëvendësuese e një skuadre tjetër, duke theksuar se kualifikimi duhet të fitohet në fushë.
Deklarata vjen pas raportimeve se Donald Trump dhe përfaqësues të tij kanë sugjeruar përfshirjen e Italisë në turneun e ardhshëm të FIFA World Cup në vend të Iran, për shkak të situatës politike dhe të sigurisë.
“Një mundësi e dytë për Italinë në Botëror? Nuk është e përshtatshme. Duhet të kualifikohesh në fushë,” u shpreh Andrea Abodi.
Reagime ndaj kësaj ideje kanë ardhur edhe nga pala iraniane. Ambasada e Iran në Romë deklaroi se futbolli i përket sportistëve dhe jo politikës, duke kritikuar çdo përpjekje për përjashtimin e ekipit të tyre nga kompeticioni.
Në deklaratën e saj, ambasada iraniane akuzoi Shtetet e Bashkuara për “falimentim moral”, duke theksuar se sporti nuk duhet të përdoret si instrument politik.
Ndërkohë, presidenti i FIFA, Gianni Infantino, ka mbajtur qëndrim të prerë duke deklaruar se kombëtarja e Iran duhet të marrë pjesë në turne.
Italia, ndërkohë, mbetet jashtë Botërorit për herë të tretë radhazi pas eliminimit në play-off, duke ndezur debat të brendshëm sportiv dhe politik në vend. Zyrtarë të lartë italianë, përfshirë drejtues të sportit dhe ekonomisë, kanë kundërshtuar çdo ide për pjesëmarrje të mundshme pa kualifikim.
Sipas tyre, pjesëmarrja në një kompeticion të tillë duhet të jetë rezultat i arritjeve sportive dhe jo i vendimeve politike apo diplomatike.
