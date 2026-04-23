Vendet më të pasura në botë për vitin 2026. Ja kush e kryeson listën?

Evropa vazhdon të mbetet një nga rajonet më të pasura në botë, ndërsa një analizë e platformës financiare HelloSafe tregon se koncepti i “pasurisë së një vendi” nuk lidhet më vetëm me prodhimin ekonomik.
Sipas raportit për vitin 2026, Norvegjia renditet në vend të parë në botë, duke u vlerësuar jo vetëm për të ardhurat e larta, por edhe për nivelin e mirëqenies dhe shpërndarjen e balancuar të pasurisë.
Indeksi i përgatitur nga HelloSafe nuk bazohet vetëm në GDP për banor, por kombinon disa tregues, përfshirë të ardhurat mesatare, nivelin e pabarazisë dhe indikatorët socialë si shëndetësia dhe cilësia e jetesës.
Sipas këtij vlerësimi, vende si Irlanda dhe Luksemburgu renditen në pozita të larta, duke reflektuar ekonomi të forta dhe standarde të larta jetese. Gjithashtu, Islanda vlerësohet për nivelin e ulët të varfërisë dhe zhvillimin e lartë njerëzor, ndërsa Singapori mbetet ndër ekonomitë më të fuqishme, por me sfida më të theksuara në pabarazi sociale.
Raporti thekson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditen më poshtë krahasuar me disa vende europiane, kryesisht për shkak të niveleve më të larta të pabarazisë ekonomike.
Ndërkohë, vende si Franca, Italia dhe Spanja pozicionohen në mes të renditjes, për shkak të sfidave strukturore ekonomike dhe sociale, ndërsa disa shtete të Evropës Lindore mbeten më poshtë në krahasim me Perëndimin.
Në përfundim, analiza e HelloSafe thekson se nocioni modern i pasurisë së një vendi nuk matet më vetëm me rritjen ekonomike, por edhe me mënyrën se si shpërndahet ajo dhe si ndikon në jetën reale të qytetarëve.
