Me cilët nga banorët nuk do të flasë pas përfundimit të BBV, ja si u përgjigj Miri?

Në emisionin “She’s On Air” në Top Albania Radio në këtë episod janë transmetuar intervistat ekskluzive nga finalistët, ish-banorët dhe opinionistët e këtij edicioni të “Big Brother VIP” nga festa pas përfundimit të këtij reality-show. Ata kanë zbuluar shumë detaje dhe kanë rrëfyer më shumë për rrugëtimin dhe përjetimin e tyre në BBV5.
Në një intervistë të shkurtër, Miri u shpreh se pas përfundimit të eksperiencës në Big Brother ndihet shumë mirë dhe se është i kënaqur me atë që ka përjetuar përgjatë rrugëtimit.
Ndihem shumë mirë, po kuptoj edhe disa gjëra të tjera se çfarë ka ndodhur kur unë isha brenda. Jam shumë i kënaqur me atë që kam përjetuar.
Me cilin nga banorët nuk do të flasë më Miri pas përfundimit të Big Brother VIP?
Me ata që nuk duhet të flas.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd