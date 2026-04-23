Gjobë 200 mijë euro biznesmenit për një video me të mitur, përse janë zhytur dy burra shqiptarë dhe si u përthithën nga policia greke

Në burg përfundojnë tre të dyshuar për një rast shtrëngimi ndaj një biznesmeni 74-vjeçar
Tre persona janë lënë në burg pas daljes para gjyqtares hetuese, lidhur me një rast shtrëngimi që u denoncua nga një biznesmen 74-vjeçar në Selanik, i cili administron një kompani me qira makinash.
Në dosjen hetimore përfshihet edhe një i dënuar që ndodhet në burg, i cili dyshohet se i ka kërkuar fillimisht 200 mijë euro biznesmenit, duke e kërcënuar se do të publikonte një lidhje të pretenduar me një të mitur.
Tre të arrestuarit janë personat që, të premten e kaluar, shkuan në ambientet e biznesit të 74-vjeçarit për të marrë një zarf me 50 mijë euro të shënuara, në kuadër të një operacioni të organizuar nga njësia kundër shtrëngimit dhe krimit të organizuar në veri të Greqisë.
Mes tyre ndodhen dy shtetas shqiptarë, 34 dhe 43 vjeç, si dhe një 23-vjeçar grek. Sipas Policisë, ky i fundit mbante me vete një armë zjarri me plumb në fole.
Gjatë dëshmive të tyre, të dyshuarit kanë pretenduar se ishin kontaktuar nga vetë biznesmeni për ta ndihmuar dhe për ta lidhur me personin që kërkonte paratë. Megjithatë, me vendim të përbashkët të gjyqtares dhe prokurorit, ata janë lënë në burg.
Ndërkohë, i dyshuari tjetër, një 49-vjeçar shqiptar që ndodhet në burg, pritet të merret në pyetje në vijim.
Para se të merrej vendimi për masën e sigurisë, dëshmoi edhe vetë 74-vjeçari, i cili shpjegoi se pas kërcënimeve telefonike kishte kontaktuar 43-vjeçarin shqiptar, që e njihte si klient, dhe ky e kishte drejtuar më pas te bashkëpunëtori i tij 34-vjeçar, duke menduar se mund ta ndihmonte në një situatë të tillë.
Sipas dëshmisë së tij, biznesmeni ka shprehur dyshime nëse personi që e kërcënonte ishte vërtet i dënuari në burg, duke përmendur faktin se zëri në telefon kishte theks grek.
Pas arrestimit të tre personave, brenda pak ditësh janë regjistruar disa incidente të rënda, që dyshohet se lidhen me këtë rast. Fillimisht, persona të panjohur hodhën dy mjete zjarrvënëse ndaj dy automjeteve të kompanisë së biznesmenit, duke djegur njërin prej tyre. Më pas, u raportuan të shtëna me armë automatike ndaj një biznesi tjetër të tij, ku u dëmtuan tre makina dhe xhami i lokalit.
Ngjarja e fundit lidhet me të shtëna me armë drejt një lokali që dyshohet se është në pronësi të njërit prej të arrestuarve. Autoritetet po vijojnë hetimet për të gjitha këto episode, në përpjekje për të zbardhur plotësisht lidhjet mes tyre.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
