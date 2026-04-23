Përcaktohet edhe skuadra tjetër/ Përsëritet finalja e Kupës së Shqipërisë
Transmetuar më 23-04-2026, 22:03

Finalja e Kupa e Shqipërisë për edicionin aktual do të sjellë një përsëritje të finales së sezonit të kaluar, ku përballen sërish Egnatia dhe Dinamo City.

Takimi është programuar të zhvillohet më 13 maj 2026, në orën 19:00, në stadiumin Kombëtar.

Në finalen e kaluar, trofeu u fitua nga Dinamo City, ndërsa këtë sezon pritet një tjetër përballje e fortë mes dy skuadrave që kanë kaluar me sukses fazën gjysmëfinale.

Egnatia siguroi finalen pas një kualifikimi dramatik ndaj Elbasani, të vendosur me penallti, ndërsa Dinamo City eliminoi Vllaznia Shkodër me fitoren minimale 0-1 në transfertë në stadiumin “Loro Boriçi Stadium”.

Finalja pritet të jetë një duel i fortë dhe i balancuar, duke pasur parasysh rivalitetin dhe historinë e përballjeve mes dy skuadrave.

