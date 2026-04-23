Penalltia vendimtare e Ernest Muçi çon Trabzonspor në gjysmëfinalen e Kupës së Turqisë

Trabzonspor ka siguruar kualifikimin në gjysmëfinalen e Kupës së Turqisë, pasi eliminoi Samsunspor pas ekzekutimit të penalltive.
Ndeshja përfundoi në barazim pa gola në kohën e rregullt, duke e çuar përballjen drejt goditjeve nga pika e bardhë. Trajneri Fatih Tekke aktivizoi Ernest Muçi në minutën e 72-të, duke i besuar më pas edhe një nga penalltitë vendimtare.
Sulmuesi i kombëtares shqiptare u tregua i qetë dhe i saktë në goditjen e pestë, duke vulosur fitoren dhe duke i dhënë ekipit të tij kualifikimin mes festës së tifozëve.
Pas përfundimit të takimit, paraqitja e Ernest Muçi u vlerësua me notën 7.9. Ndërkohë, drejtuesit e Trabzonspor ende nuk kanë marrë një vendim përfundimtar lidhur me blerjen e kartonit të lojtarit.
