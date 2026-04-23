Debat me tone ironie në Kuvend! Deputetja socialiste: Na u shtofshin patronazhistët!

TIRANË – Një debat me nota ironie është zhvilluar në Kuvend mes deputetit demokrat Bujar Leskaj dhe deputetes socialiste Briseida Çakërri, lidhur me funksionimin e administratës publike.
Gjatë fjalës së tij, Leskaj kritikoi përbërjen e administratës, duke e cilësuar atë si të politizuar dhe jo meritokratike. Ai u shpreh se një pjesë e konsiderueshme e saj, sipas tij rreth një e treta, përbëhet nga punonjës jo profesionistë, të emëruar mbi baza politike dhe që, sipas tij, veprojnë në mënyrë abuzive dhe selektive ndaj interesit publik.
Megjithatë, deputeti demokrat vlerësoi punën e drejtores së Shërbimit Legjislativ në Kuvend, Merita Qato, duke e cilësuar si shembull të përkushtimit dhe profesionalizmit në administratë.
Në përgjigje, deputetja e Partisë Socialiste, Briseida Çakërri, reagoi me ironi ndaj deklaratave të tij. Ajo nisi fjalën e saj me një “përshëndetje” për patronazhistët, duke deklaruar: “Na u shtofshin në PS”.
Shkëmbimi i replikave u zhvillua në kuadër të diskutimeve parlamentare mbi administratën publike dhe standardet e funksionimit të saj.
