Edi Rama: Europa duhet të dialogojë me Rusinë! Shqipëria e hapur për operacione të SHBA ndaj Iranit

TIRANË/DELFI – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka deklaruar se Bashkimi Evropian po bën një gabim strategjik duke shmangur dialogun e drejtpërdrejtë me Rusia për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Në një intervistë për Politico gjatë Forumi Ekonomik i Delfit, Rama theksoi se ndërprerja e kanaleve të komunikimit me Moskën mund të dobësojë rolin e Europës në çdo marrëveshje të ardhshme paqeje.
“Europa duhet të jetë gjithmonë në komunikim me të gjithë aktorët”, u shpreh ai, duke shtuar se sa më shumë të shtyhet dialogu, aq më i kufizuar do të jetë ndikimi i BE-së në përfundimin e konfliktit.
Këto qëndrime bien ndesh me linjën zyrtare të disa drejtuesve të BE-së, përfshirë presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, dhe përfaqësuesen e lartë për politikën e jashtme, Kaja Kallas, të cilat kanë shmangur kontaktet e drejtpërdrejta me presidentin rus Vladimir Putin.
Në të njëjtën intervistë, Rama u ndal edhe te marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe situata në Lindjen e Mesme. Ai deklaroi se Shqipëria do të ishte e gatshme të lejonte operacione ushtarake amerikane nga territori i saj kundër Iran, me kusht që Uashingtoni të garantojë mbrojtje ajrore për vendin.
Sa i përket çështjeve ekonomike, Rama konfirmoi se qeveria shqiptare është në negociata me kompaninë e Jared Kushner për një investim të mundshëm në Ishulli i Sazanit. Projekti parashikon zhvillimin e një resorti turistik luksoz, por ende nuk ka një marrëveshje përfundimtare.
Plani ka hasur kundërshtime nga organizata mjedisore, të cilat e konsiderojnë atë në kundërshtim me angazhimet e Shqipërisë në kuadër të procesit të integrimit në BE. Megjithatë, Rama theksoi se investime të tilla mund të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe turistik të vendit.
Kryeministri riafirmoi se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj integrimit evropian, me synimin për të përmbyllur negociatat deri në vitin 2027 dhe për t’u anëtarësuar në BE brenda vitit 2030.
