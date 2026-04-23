Aksident brenda tunelit të Llogarasë, përplasen dy automjete, lëndohet një shofer

Brenda tunelit të Llogarasë është regjistruar një aksident rrugor ku janë përfshirë dy automjete.
Si pasojë e përplasjes, dyshohet për parakalim të gabuar, njëri prej drejtuesve të mjeteve ka mbetur i plagosur lehtë dhe është transportuar në spitalin e Vlorës, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ngjarja ka sjellë bllokim të përkohshëm të qarkullimit në këtë segment rrugor, ndërsa në vendngjarje ka mbërritur Policia Rrugore për menaxhimin e trafikut dhe kryerjen e ekspertizës.
Policia po vijon hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të aksidentit.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
