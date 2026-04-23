Kumbaro: Provimi i shtetit detyrim që prej vitit 2012, nuk hiqet asnjë mësues nga puna

Nga Kuvendi, ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi në interpelancën e kërkuar nga opozita se provimi i shtetit për mësuesit nuk është një masë e re dhe nuk sjell largim nga puna të asnjë mësuesi.
Ajo u shpreh se detyrimi për licencimin e mësuesve bazohet në ligjin për profesionet e rregulluara të vitit 2011 dhe ligjin për arsimin parauniversitar të vitit 2012, duke theksuar se procesi është pjesë e standardizimit profesional dhe jo një vendim administrativ i ri.
Sipas Kumbaros, mësuesit që kanë qenë të punësuar para hyrjes në fuqi të ligjit për profesionet e rregulluara përjashtohen nga ky detyrim, pasi ligji nuk ka fuqi prapavepruese.
Ajo sqaroi se provimi i shtetit është një kërkesë ligjore që synon të garantojë standarde të njëjta profesionale për të gjithë mësuesit dhe jo të krijojë pasiguri në sistem.
Ministrja theksoi gjithashtu se udhëzimi i vitit 2025 nuk sjell ndryshime të reja, por vetëm ripërsërit kuadrin ekzistues ligjor, ndërsa shtoi se nuk ka asnjë vendim për largimin e mësuesve nga puna.
“Nuk po hiqet askush nga puna,” u shpreh Kumbaro, duke theksuar se procesi shoqërohet me trajnim dhe komunikim për ata që ende nuk e kanë përmbushur detyrimin ligjor.
