SHBA shtrëngon masat për vizat. Njoftim nga Ambasada në Tiranë: Kush vepron kundër nesh do ta pësojë

Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar zgjerimin e politikës së kufizimeve të vizave për individët që, sipas tij, punojnë në emër të kundërshtarëve të SHBA-së dhe minojnë interesat amerikane në hemisferën perëndimore.
Lajmi është bërë i ditur edhe nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë përmes një postimi zyrtar, ku theksohet se masat do të prekin personat e përfshirë në aktivitete që konsiderohen kërcënuese për interesat strategjike të SHBA-së.
Sipas raportimeve të The Times, autoritetet amerikane kanë ndërmarrë hapa për të vendosur kufizime ndaj 26 individëve, megjithëse identiteti i tyre dhe detaje të tjera nuk janë bërë publike.
Në thelb, kjo politikë parashikon ndalimin e hyrjes në SHBA jo vetëm për individët e përfshirë, por edhe për anëtarët e familjeve të tyre. Aktivitetet që mund të çojnë në kufizim përfshijnë mundësimin e kontrollit të burimeve strategjike nga fuqi kundërshtare, destabilizimin e sigurisë rajonale, minimin e interesave ekonomike amerikane dhe operacione ndikimi kundër sovranitetit të vendeve.
Kjo qasje lidhet edhe me linjën politike të ndjekur nga Donald Trump, i cili ka përqafuar një interpretim të ri të Doktrina Monroe, duke theksuar rolin dominues të SHBA-së në hemisferën perëndimore.
Në njoftim theksohet gjithashtu se këto masa mbështeten në Akti i Imigracionit dhe Kombësisë, i cili lejon kufizimin e hyrjes së shtetasve të huaj në rast se konsiderohen rrezik për politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
