Tjetër aksident me vdekje. Policia e Tiranës: Janë dhe 2 të plagosur
Transmetuar më 23-04-2026, 17:08

Një burrë ka humbur jetën kurse një djalë dhe një vajzë janë plagosur pasi u përfshinë në një aksident rrugor, raporton noa.al.

Ngjarja tragjike ndodhi në aksin rrugor “Thumanë-Mamurras”, kur automjeti që drejtonte 20 vjeçari A.D., është përplasur me automjetin që drejtonte shtetasi A. J., 53 vjeç.

Si pasojë, ka humbur jetën 53-vjeçari, si dhe janë dëmtuar pasagjerja në automjetin e këtij të fundit dhe 20-vjeçari.

Dy të rinjtë janë dërguar në spital dhe aktualisht janë në kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Krujë njoftuan sot se arrestuan shtetasin A. D., 20 vjeç.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

