Trump urdhëron Marinën amerikane: Të qëllohet çdo anije që vendos mina në Ngushticën e Hormuzit

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se i ka dhënë urdhër Marinës amerikane të qëllojë çdo anije që vendos mina në Ngushtica e Hormuzit, në mes të tensioneve të rritura në këtë zonë strategjike.
Në një postim në Truth Social, Trump theksoi se nuk duhet të ketë asnjë hezitim ndaj çdo mjeti lundrues të përfshirë në vendosjen e minave, duke kërkuar neutralizimin e tyre të menjëhershëm.
Ai shtoi se forcat amerikane janë tashmë në terren, ndërsa anijet e specializuara për pastrimin e minave janë në operacion për të garantuar sigurinë e kalimit në ngushticë.
Ndërkohë, Komanda Qendrore Amerikane bëri të ditur se ka urdhëruar 31 anije të kthehen në port që nga fillimi i bllokadës në këtë zonë.
Sipas autoriteteve amerikane, një anije mallrash me flamur iranian, “Touska”, është ndaluar pasi nuk iu përgjigj thirrjeve për ndalim, ndërsa Irani e ka cilësuar ndërhyrjen si një akt “piraterie të armatosur”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd