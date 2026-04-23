Kina i kërkon BE-së të marrë parasysh shqetësimet për rishikimin e ligjit kibernetik dhe rezervon të drejtën për të vepruar

Kina kërkon bashkëpunim me BE-në për sigurinë kibernetike dhe mbrojtjen e zinxhirëve globalë
Kina i ka paraqitur Komisionit Evropian komentet e saj mbi një draft rishikimi të Aktit të Sigurisë Kibernetike të Bashkimit Evropian, duke shprehur qëndrimin e saj zyrtar dhe shqetësimet serioze, raporton noanews.
Zëdhënësi i ministrisë së Tregtisë, He Yongqian, tha në një konferencë të rregullt për shtyp se BE duhet t’i kushtojë rëndësi të madhe dhe t’i shqyrtojë seriozisht komentet dhe ndryshimet e propozuara nga vendi i tij.
"Nëse si rezultat, kompanitë tona do të vuajnë nga trajtim diskriminues, Kina mund të marrë masa në përputhje me Ligjin e saj të Tregtisë së Jashtme dhe rregulloret e Këshillit të Shtetit mbi sigurinë industriale dhe të zinxhirit të furnizimit, për të mbrojtur të drejtat dhe interesat legjitime të ndërmarrjeve tona," tha He.
Zëdhënësi gjithsesi, riafirmoi se bashkëpunimi dhe dialogu janë mënyrat e duhura për të zgjidhur çështjet Kinë-BE.
Ai pohoi se vendi është i gatshëm të adresojë siç duhet dallimet me BE-në përmes konsultimeve, si dhe duke punuar së bashku për të ruajtur stabilitetin dhe funksionimin e qetë të zinxhirëve globalë industrialë dhe të furnizimit.
