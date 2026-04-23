Ndarja nga jeta e akademikut Rexhep Qosja, reagon kryeministri Rama

U nda sot nga jeta akademiku i njohur shqiptar Rexhep Qosja. Lajmi është bërë i ditur nga familjarët, të cilët kanë konfirmuar se ai është varrosur po sot, në një ceremoni private vetëm me praninë e familjes.
Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të akademikut, duke shkruar “Lamtumirë shqiptar i mirë”, si dhe duke përcjellë ngushëllime për familjen, të afërmit dhe miqtë e tij.
Sipas familjes, me dëshirën e të ndjerit nuk do të organizohen ceremoni pritjeje, ndërsa nuk do të ketë pjesëmarrje në ceremonitë e organizuara nga institucionet.
