Tiranë, një vajzë gjendet e vdekur në apartament me qira ditore

Gjendet e pajetë një 28-vjeçare e huaj në Tiranë, dyshohet për shkaqe natyrale
Një shtetase e huaj është gjetur pa shenja jete në një apartament me qira ditore në Tiranë.
Sipas njoftimit të policisë, ngjarja është konstatuar në bulevardin “Gjergj Fishta”, ku në banesë u gjet trupi i pajetë i 28-vjeçares me inicialet R. T.
Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se e reja ka ndërruar jetë për shkaqe natyrale.
Autoritetet po vijojnë veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Njoftimi i policisë:
Në bulevardin “Gjergj Fishta”, në një apartament me qira ditore, u gjet trupi i pajetë i shtetases së huaj, R. T., 28 vjeçe. Nga këqyrja paraprake e trupit, nuk u konstatuan shenja dhune.
Paraprakisht dyshohet se 28-vjeçarja e ka humbur jetën, prej shkaqeve natyrale.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
