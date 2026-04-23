Mashtroi një grua për shlyerjen e kredisë, procedohet penalisht bankieri në Shkodër

Policia në Shkodër ka zbuluar një rast mashtrimi, ku një 63-vjeçare dyshohet se është gënjyer nga një punonjës banke në lidhje me shlyerjen e një kredie të marrë në një institucion financiar.
Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare kanë referuar materialet në Prokurori, duke nisur procedimin penal ndaj shtetasit A. Gj., 42 vjeç, banues në Tiranë.
Dyshohet se 42-vjeçari, në cilësinë e përfaqësuesit të një banke, ka mashtruar 63-vjeçaren lidhur me detyrimet e saj financiare.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
