Mashtroi një grua për shlyerjen e kredisë, procedohet penalisht bankieri në Shkodër
Transmetuar më 23-04-2026, 11:27

Policia në Shkodër ka zbuluar një rast mashtrimi, ku një 63-vjeçare dyshohet se është gënjyer nga një punonjës banke në lidhje me shlyerjen e një kredie të marrë në një institucion financiar.

Sipas njoftimit zyrtar, specialistët për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare kanë referuar materialet në Prokurori, duke nisur procedimin penal ndaj shtetasit A. Gj., 42 vjeç, banues në Tiranë.

Dyshohet se 42-vjeçari, në cilësinë e përfaqësuesit të një banke, ka mashtruar 63-vjeçaren lidhur me detyrimet e saj financiare.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.

Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

