IKMT shemb 7 objekte në Elbasan për Korridorin 8, lirohet segmenti Elbasan–Papër

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka shembur 7 objekte në zonën e Elbasanit, për t’i hapur rrugë projektit infrastrukturor të Korridorit 8, në segmentin Elbasan–Papër.
Sipas autoriteteve, objektet e prishura janë ndërtesa një dhe dykatëshe. Për tre prej tyre është ndjekur procedura e shpronësimit për interes publik, ndërsa pjesa tjetër rezulton të jetë ndërtuar pa leje dhe pa tituj pronësie.
Aksioni është pjesë e vijimit të punimeve për një nga projektet kryesore rrugore në vend, që synon përmirësimin e infrastrukturës dhe lidhjeve rajonale.
Lidhur me ndërhyrjen, është reaguar edhe në rrjete sociale, ku theksohet se prishjet janë kryer në zbatim të ligjit dhe në funksion të realizimit të projektit.
