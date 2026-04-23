Sulmet në Ngushticën e Hormuzit rrisin çmimet e naftës në tregjet globale

Çmimet e naftës u rritën këtë të enjte, pas raportimeve për sulme ndaj tre anijeve në Ngushticën e Hormuzit, të cilat dyshohet se janë kryer nga forca të lidhura me Irani.
Nafta e papërpunuar Brent, që shërben si referencë globale, po tregtohet rreth nivelit të 103 dollarëve për fuçi, ndërsa nafta amerikane ka kaluar kufirin e 94 dollarëve.
Rritja e çmimeve vjen në një moment tensioni të shtuar në rajon, duke shtuar shqetësimet për ndërprerje të mundshme të furnizimit global me energji. Ngushtica e Hormuzit konsiderohet një nga korridoret më të rëndësishme për transportin e naftës në botë.
Ndërkohë, zhvillimet vijnë edhe pas deklaratave të Donald Trump për zgjatjen e armëpushimit, me qëllim krijimin e hapësirës për negociata me Iranin.
Analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm i situatës mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet ndërkombëtare dhe në rritjen e mëtejshme të çmimeve të karburanteve.
