50 ditë nga Kupa e Botës FIFA 2026, shtohen shqetësimet për organizimin në vendet pritëse

Teksa kanë mbetur rreth 50 ditë nga nisja e Kupës së Botës 2026, turneu që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksikë po shoqërohet me një sërë shqetësimesh që lidhen me sigurinë, koston dhe organizimin.
Sipas raportimeve ndërkombëtare, disa çështje kryesore vijojnë të ngjallin debat në prag të turneut.
Pjesëmarrja e Iranit në pikëpyetjeE ardhmja e Irani në turne mbetet e paqartë për shkak të tensioneve politike dhe çështjeve të sigurisë. Autoritetet iraniane kanë lënë të hapur mundësinë e tërheqjes, ndërsa kërkesa për zhvendosjen e ndeshjeve jashtë SHBA-së është refuzuar nga FIFA. Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ka deklaruar se Irani pritet të marrë pjesë.
Kosto të larta transporti në SHBAÇmimet e transportit drejt stadiumeve, veçanërisht në zonën e New Jersey dhe New York, kanë shkaktuar reagime. Udhëtimet drejt stadiumit MetLife Stadium, ku do të luhet finalja, raportohen të jenë shumëfish më të shtrenjta se zakonisht.
Biletat dhe pakënaqësia e tifozëveÇmimet e biletave mbeten një tjetër pikë debati. Ato variojnë nga dhjetëra deri në mijëra dollarë për ndeshjet kryesore, duke nxitur kritika nga tifozët për aksesin e kufizuar në event.
Frika nga kontrollet e emigracionitPolitikat e emigracionit në SHBA kanë krijuar pasiguri për tifozët ndërkombëtarë. Agjenci si ICE dhe CBP janë përmendur në debat, ndërsa është kërkuar lehtësim i përkohshëm i masave gjatë turneut.
Siguria në MeksikëShqetësime janë ngritur edhe për situatën e sigurisë në Meksikë, pas një incidenti të fundit me pasoja për turistët. Autoritetet kanë premtuar masa shtesë për garantimin e sigurisë gjatë kompeticionit.
