SHBA: Propozohet zëvendësimi i Iranit me Italinë në Kupa e Botës FIFA 2026

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po qarkullojnë raportime për një propozim jozyrtar që synon zëvendësimin e Irani me Italia në fazën finale të Kupës së Botës 2026.
Sipas Financial Times, ideja i është paraqitur FIFA nga Paolo Zampolli, i dërguar special i Donald Trump. Burime të cituara nga media sugjerojnë se kjo nismë lidhet edhe me përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet mes Trump dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni.
Zampolli ka deklaruar se ka sugjeruar që Italia të përfshihet në turne, duke theksuar traditën e saj në futboll: “Do të ishte një ëndërr të shihnim ‘Azzurrët’ në Botërorin e SHBA-së. Me katër tituj kampionë, Italia ka trashëgiminë për ta justifikuar këtë.”
Megjithatë, deri më tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga FIFA për një ndryshim të tillë në listën e skuadrave pjesëmarrëse.
Kush është Paolo Zampolli? Paolo Zampolli është një sipërmarrës italian, i njohur për aktivitetin në industrinë e modës dhe pasurive të paluajtshme në SHBA, si dhe për lidhjet e tij me qarqe politike dhe biznesi. Ai njihet gjithashtu për marrëdhënien e afërt me Donald Trump.
Precedent i mëparshëm Një propozim i ngjashëm ishte raportuar edhe gjatë Kupa e Botës FIFA 2022, kur ishte kërkuar përjashtimi i Iranit dhe përfshirja e Italisë, por pa rezultat.
