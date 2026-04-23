Sherr para lokalit, plagoset me thi’kë 17-vjeçari në Korçë

Një 17-vjeçar është plagosur me thikë mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Bulgarec, pas një konflikti me një 18-vjeçar.
Sipas informacioneve paraprake, sherri mes dy të rinjve ka nisur në ambientet e një lokali për motive të dobëta. Gjatë përplasjes, 18-vjeçari dyshohet se ka goditur me mjet prerës 17-vjeçarin, duke i shkaktuar plagë.
Autori i dyshuar është identifikuar dhe shoqëruar në ambientet e Policia e Shtetit në Korçë, ku po merret në pyetje në lidhje me ngjarjen.
I plagosuri është transportuar menjëherë në spital dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Sipas burimeve, gjendja e tij paraqitet e stabilizuar dhe jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
Shënim: Çdo person që mund të përmendet në përmbajtjen e këtij artikulli, mbështetur mbi parimin procedural penal dhe atë universal të prezumimit të pafajësisë, konsiderohet i pafajshëm penalisht, nëse nuk ka ose deri kur të ketë një vendim të formës së prerë.
