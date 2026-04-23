Sot seancë plenare në Kuvendi i Shqipërisë, pritet miratimi i 6 projektligjeve dhe zhvillimi i interpelancave

Në Shqipëria, sot zhvillohet seanca plenare e radhës në Kuvend, ku në rendin e ditës janë parashikuar miratimi i gjashtë projektligjeve, zhvillimi i gjashtë interpelancave si dhe një seancë pyetje–përgjigje me ministrat.
Seanca nis me miratimin e procesverbaleve të mbledhjeve të datave 9 dhe 16 prill 2026, si dhe me njoftime të ndryshme.
Në fokus të diskutimeve pritet të jenë interpelancat e kërkuara nga opozita, kryesisht nga deputetë të Partia Demokratike. Një interpelancë urgjente është parashikuar me ministrin e Mbrojtjes, Ermal Nufi, si dhe një tjetër me ministren e Arsimit, Mirela Kumbaro.
Ndërkohë, tre interpelanca janë kërkuar me ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, nga deputetët Kliti Hoti, Bardh Spahia dhe Erisa Xhixho.
Po ashtu, një interpelancë do të zhvillohet edhe me ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla, e kërkuar nga deputeti Zija Ismaili.
Në rend dite është edhe një seancë pyetje–përgjigje me ministrin e Financave, Petrit Malaj, e kërkuar nga deputetja Jorida Tabaku.
Gjatë seancës pritet gjithashtu shqyrtimi dhe miratimi i disa projektligjeve të rëndësishme, mes tyre ai “Për lirinë e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe ndryshime në ligjet për taksat kombëtare, Gardën e Republikës dhe etiketimin e produkteve me ndikim në energji.
Në përfundim, deputetët do të kenë mundësi të diskutojnë edhe për çështje jashtë rendit të ditës.
