Tregu valutor, 23 Prill 2026 – Luhatje të lehta për monedhat kryesore

Tregu i këmbimit valutor në vend paraqitet relativisht i qëndrueshëm gjatë ditës së sotme, me luhatje të lehta në kursin e monedhave kryesore.
Sipas të dhënave të fundit, dollari amerikan blihet me 80.8 lekë dhe shitet me 82 lekë. Ndërkohë, euro vijon të mbetet në nivele të qëndrueshme, duke u blerë me 95.2 lekë dhe duke u shitur me 95.8 lekë.
Në të njëjtën linjë, franga zvicerane këmbehet me 103.3 lekë në blerje dhe 104.3 lekë në shitje, ndërsa paundi britanik blihet me 109.2 lekë dhe shitet me 110.2 lekë.
Sa i përket monedhave të tjera, dollari kanadez blihet me 59 lekë dhe shitet me 60.2 lekë.
Ekspertët e tregut vlerësojnë se stabiliteti aktual lidhet me balancën mes kërkesës dhe ofertës në tregun vendas, ndërsa faktorët ndërkombëtarë vijojnë të kenë ndikim në luhatjet afatshkurtra të kursit të këmbimit.
