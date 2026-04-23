Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Bllokada ndaj Iranit, SHBA ndalon 31 anije
Transmetuar më 23-04-2026, 07:38

Komanda Qendrore e SHBA-së ka njoftuar vonë të mërkurën se ka “udhëzuar 31 anije të ktheheshin në port”, në kuadër të asaj që e cilëson si një “bllokadë” ndaj Iranit.

Sipas njoftimit zyrtar, shumica e mjeteve detare të përfshira ishin cisterna nafte, të cilat kanë “zbatuar udhëzimet e SHBA-së”, duke shmangur përshkallëzimin e situatës në det.

Nga ana tjetër, presidenti iranian Masoud Pezeshkian e ka cilësuar këtë veprim si një nga “pengesat kryesore” në rrugën drejt “negociatave të vërteta” mes Teheranit dhe Uashingtonit, duke sinjalizuar një klimë të tensionuar diplomatike.

Ndërkohë, nga Shtëpia e Bardhë, Sekretarja e Shtypit Karoline Leavitt deklaroi se presidenti Donald Trump është “i kënaqur” me zhvillimet, duke e përshkruar bllokadën si “efektive dhe të suksesshme”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...