Bllokada ndaj Iranit, SHBA ndalon 31 anije

Komanda Qendrore e SHBA-së ka njoftuar vonë të mërkurën se ka “udhëzuar 31 anije të ktheheshin në port”, në kuadër të asaj që e cilëson si një “bllokadë” ndaj Iranit.
Sipas njoftimit zyrtar, shumica e mjeteve detare të përfshira ishin cisterna nafte, të cilat kanë “zbatuar udhëzimet e SHBA-së”, duke shmangur përshkallëzimin e situatës në det.
Nga ana tjetër, presidenti iranian Masoud Pezeshkian e ka cilësuar këtë veprim si një nga “pengesat kryesore” në rrugën drejt “negociatave të vërteta” mes Teheranit dhe Uashingtonit, duke sinjalizuar një klimë të tensionuar diplomatike.
Ndërkohë, nga Shtëpia e Bardhë, Sekretarja e Shtypit Karoline Leavitt deklaroi se presidenti Donald Trump është “i kënaqur” me zhvillimet, duke e përshkruar bllokadën si “efektive dhe të suksesshme”.
