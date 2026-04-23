Motta heroi i Lazios, priti 4 penallti dhe dërgon Lazion në finale kundër Interit

ITALI – Atalanta ndoshta luajti një ndeshje më të mirë, por Lazio ishte finalistja e dytë në Kupën e Italisë. Biancocelesti mbizotëruan në penalltitë, falë një performance të jashtëzakonshme të portierit Motta, i cili priti katër nga pesë penalltitë për ta çuar ekipin e tij në finale.
Bergamaskët sulmuan që nga fillimi, me Ederson dhe Kolasinac që kërcënuan menjëherë në shtëpi. Pjesa e parë nuk ishte e pasur me raste, por Atalanta sulmoi: Zalewski u devijua nga Mario Gila, dhe Motta iu afrua ndalimit të përpjekjes së Krstovic.
Lazio pati vetëm një moment vrulli drejt fundit, kur Cancellieri iu përgjigj përpjekjeve të Orobic, por rezultati ishte 0-0 në pjesën e parë. Në pjesën e dytë, Motta ishte përsëri vendimtar duke ia mohuar Krstovic, pastaj Noslin kërcënoi për një ekip të Lazios, që luftonte për të mbajtur Atalantën.
Momenti i parë kyç erdhi në minutën e 61-të, kur Atalantës iu anulua një gol: Motta dështoi të mbante topin, Krstovic preku topin dhe Ederson shënoi. Megjithatë, gjithçka u prish nga VAR-i, për shkak të një faulli nga malazezi ndaj portierit, pas pothuajse pesë minutash rishikim.
Lazio humbet Gilan dhe, në minutat e fundit, ndodh gjithçka: Romagnoli i çoi ‘celestët’ në epërsi në minutën e 85-të, Pasalic barazon menjëherë (87′). Koha shtesë arrin kështu, por jo para një emocioni të fundit: Motta dërgon mrekullisht me kokë goditjen e Scamaccës drejt shtyllës.
Këtu emocioni është i gjithi tek Atalanta, pasi Raspadori sheh të anulohet epërsia e tij (95′) dhe Pasalic i afrohet shënimit, por ka një emocion për vizitorët: Romagnoli i afrohet shënimit pak para gjuajtjeve të penalltive.
Megjithatë, ndeshja shkon në penallti, ku Lazio gabon dy herë dhe Atalanta nuk arrin ta shfrytëzojë: pas golit të Raspadorit, ‘Perëndesha’ ka katër penallti radhazi të pritura nga heroiku Motta.
Lazio fiton dhe do të përballet me Interin në finale: Sarri do të ketë kështu një shans për të ngritur një trofe dhe për t’u kualifikuar për Europa League, pas një viti të vështirë.
