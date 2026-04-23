Parashikimi i motit për ditën e sotme, 23 prill 2026

Këtë të enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet fillimisht me alternime vranësirash si dhe kthjellime, kryesisht pas orëve të mesditës, në pjesën më të madhe të vendit.
Era do të fryjë me drejtim kryesor verilindje-veriperëndim me shpejtësi 8m/s, ndërsa në lugina dhe bregdet hera-herës do të arrijë shpejtësi deri 16m/s,
Deti – Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon i forces 2-4 ballë.
