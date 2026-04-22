Egnatia kualifikohet në finalen e Kupës së Shqipërisë pas penalltive ndaj Elbasanit

Kupa e Shqipërisë 2025/2026 ka nxjerrë finalisten e parë, me Egnatia që ka mposhtur Elbasani pas një ndeshjeje të luftuar dhe të vendosur nga penalltitë në “Elbasan Arena”.
Koha e rregullt e sfidës përfundoi në barazim 1-1. Egnatia kaloi e para në avantazh me golin e Grudës në minutën e 11-të, ndërsa Elbasani reagoi në pjesën e dytë, duke barazuar shifrat me Mustën në minutën e 58-të.
Pavarësisht rasteve nga të dyja skuadrat, koha e rregullt dhe shtesat nuk prodhuan fitues, duke e çuar sfidën drejt ruletës së penalltive.
Në serinë e 11-metërshave, skuadra e drejtuar nga Edlir Tetova u tregua më e saktë, duke siguruar kualifikimin për në finalen e madhe të Kupës.
Në gjysmëfinalen tjetër të kompeticionit do të përballen Dinamo City dhe Vllaznia Shkodër, nga ku do të dalë kundërshtari i Egnatias në finalen e turneut.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd