Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Egnatia kualifikohet në finalen e Kupës së Shqipërisë pas penalltive ndaj Elbasanit
Transmetuar më 22-04-2026, 22:49

Kupa e Shqipërisë 2025/2026 ka nxjerrë finalisten e parë, me Egnatia që ka mposhtur Elbasani pas një ndeshjeje të luftuar dhe të vendosur nga penalltitë në “Elbasan Arena”.

Koha e rregullt e sfidës përfundoi në barazim 1-1. Egnatia kaloi e para në avantazh me golin e Grudës në minutën e 11-të, ndërsa Elbasani reagoi në pjesën e dytë, duke barazuar shifrat me Mustën në minutën e 58-të.

Pavarësisht rasteve nga të dyja skuadrat, koha e rregullt dhe shtesat nuk prodhuan fitues, duke e çuar sfidën drejt ruletës së penalltive.

Në serinë e 11-metërshave, skuadra e drejtuar nga Edlir Tetova u tregua më e saktë, duke siguruar kualifikimin për në finalen e madhe të Kupës.

Në gjysmëfinalen tjetër të kompeticionit do të përballen Dinamo City dhe Vllaznia Shkodër, nga ku do të dalë kundërshtari i Egnatias në finalen e turneut.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...