Çfarë mësova për miliarderët në rezidencën private të Jeff Bezos

Për njerëzit më të pasur në Tokë, gjithçka është falas dhe asgjë nuk ka rëndësi.
Nga Noah Hawley – The Atlantic
Në fund të filmit të vitit 2007 të Paul Thomas Anderson, “There Will Be Blood”, personazhi i baronit të naftës i luajtur nga Daniel Day-Lewis, tani i vjetër dhe më i pasur se Croesus, e rreh për vdekje predikuesin e luajtur nga Paul Dano me një gjilpërë boulingu.
Eli Sunday i luajtur nga Dano, një armik i Daniel Plainview të luajtur nga Day-Lewis gjatë viteve të tij të para të ndërtimit të pasurisë, ka ardhur për t’i shitur Plainview tokën e pasur me naftë që dikur e lakmonte.
Por Plainview nuk ka më nevojë për tokën, sepse – siç shpjegon ai në një nga monologët më të famshëm në kinemanë moderne – ai ka thithur të gjithë naftën e fshehur poshtë saj nga një pronë ngjitur, si një milkshake.
I dëshpëruar për para, Eli i lutet për një kredi. Në vend të kësaj, Plainview e ndjek atë nëpër një sallë bowling dhe e vret me entuziazëm të madh. Pasi mbaron, një shërbëtor vjen për të parë se për çfarë bëhej gjithë kjo zhurmë. “Mbarova,” bërtet Plainview.
Pavarësisht se sa herë e shoh atë film, dhe e shoh shumë, kurrë nuk i kam kuptuar këto fjalë si të mbaruara. Tani do të ketë pasoja për veprimet e mia. Krejt e kundërta: Ato nënkuptojnë se Plainview e ka përfunduar udhëtimin e tij, përmes fitimit të pasurisë dhe pushtetit, në një mbretëri jashtë universit moral. Ai ka mbaruar, me fjalë të tjera, duke pretenduar se rregullat e shoqërisë njerëzore zbatohen për të.
Në vitin 2018, isha mysafir në resortin Campfire të Jeff Bezos në Santa Barbara të Kalifornisë. Është një ngjarje vjetore në të cilën themeluesi i Amazon fton mbi 80 mysafirë – personazhe të famshëm, artistë, intelektualë dhe këdo tjetër që ai mendon se është interesant – për të kaluar tre net në një resort privat.
Kohët e fundit, Amazon më kishte kontaktuar për të transferuar biznesin tim të filmit dhe televizionit nga Disney, dhe megjithëse kisha refuzuar, ekipi i Bezos më ftoi në Campfire, ndoshta i etur për të më impresionuar me fuqinë e shtrirjes së tij.
Në një të enjte të ngrohtë tetori, një flotë avionësh privatë u dërgua në aeroportet në Van Nuys dhe New York për të transportuar mysafirët në Santa Barbara me stil. Në atë pikë kisha vetëm një ndjesi të paqartë se kush tjetër po vinte – njerëz të famshëm, njerëz të pasur, njerëz me ndikim dhe unë. Një listë e mysafirëve, më thanë, do të na jepej sapo të mbërrinim. Familjet ishin të ftuara; një dado në vend do të sigurohej për secilin fëmijë.
Kështu që unë dhe gruaja ime i morëm dy fëmijët tanë nga Austin në Los Angeles dhe bëmë një udhëtim 45-minutësh me avion në veri, me një manjat televiziv dhe një komedian në bord. Bezos kishte blerë të gjithë resortin Biltmore për fundjavën, si dhe klubin e plazhit përballë. Ai kishte sjellë një firmë sigurie nga Las Vegasi për të siguruar sigurinë dhe privatësinë tonë.
Edhe moti dukej i shtrenjtë, dhe kur na çuan në dhomat tona, çantat e dhuratave të firmave që gjetëm ishin plot me mallra luksoze.
Çdo mëngjes, mblidheshim në një sallë leksionesh për të dëgjuar prezantime. Nëse keni parë ndonjëherë një fjalim në TED, e kuptoni formatin. Vitin që shkova, u intervistua një gjyqtar i Gjykatës së Lartë në detyrë dhe një neurolog foli për përparimet teknologjike në protetikë. Pasdite dhe mbrëmje, na inkurajuan të shkëmbenim ide gjatë pijeve dhe vakteve me katër pjata, pa ndonjë qëllim të caktuar – me fjalë të tjera, të krijonim rrjet, me disa nga talentet më të rralla në Tokë. Pyetja më e zakonshme që dëgjoja ishte “Pse jam këtu?”
“Pse jam këtu?” pyeti këngëtari i muzikës “hair-metal” i viteve 1980. “Pse jam këtu?” pyeti romancieri fitues i Çmimit Pulitzer, antropologu i famshëm, historiani presidencial. Vetëm yjet e filmit dhe miliarderët nuk pyetën: Ata e kishin bërë këtë lloj gjëje më parë. Rezulton se ekziston një qark festivalesh idesh. Shumë miliarderë të teknologjisë organizojnë një të tillë, dhe nëse e gjeni veten në listën e duhur, mund ta kaloni pjesën më të madhe të vitit duke udhëtuar nëpër botë, duke ngrënë Wagyu dhe duke diskutuar se si ta bëni botën një vend më të mirë me prezantuesin më të famshëm të talk show-t në histori.
Kështu filloi fundjava.
Ja si përfundoi: Gruaja ime theu kyçin e dorës duke rrëshqitur në barin e lagësht, dhe unë dhe fëmijët u sëmurëm me sëmundjen e duarve, këmbëve dhe gojës. Kjo nuk është shaka. Njëri prej nesh shkoi në shtëpi me krahun në fashë; tre të tjerët zhvilluan flluska të kuqe që kruheshin dhe dhimbnin në të gjithë fytyrën dhe gjymtyrët tona.
Nëse po kërkoni një shenjë nga Zoti nëse të kalosh kohë me njeriun më të pasur në Tokë është e duhura për ju, kushtojini vëmendje kur ai t’ju dërgojë jo një plagë, por dy. Mjafton të them se nuk jemi kthyer kurrë në Campfire, as nuk jemi ftuar ndonjëherë.
Në pijet e natës së dytë, kreu i një agjencie të madhe talentesh më pyeti se çfarë mendoja për fundjavën. Unë thashë: “E kam kaluar gjithë karrierën time duke u përpjekur të kuptoj se si funksionon bota. Nuk e kuptova se mund të vija këtu dhe t’i pyesja njerëzit që e drejtonin atë.” Në një farë mënyre po bëja shaka. Këngëtari kryesor i një grupi alternativ-kantri nuk e drejtonte botën, as një autor i njohur që më vonë do të akuzohej për sjellje të papërshtatshme. Por duke u gjendur në atë vendpushim me ftesë ekskluzive, tani e dija saktësisht se çfarë donin të thoshin njerëzit kur flisnin për elitën.
I ulur në sallën e leksioneve, me lapsat jashtë, duke dëgjuar një shef të famshëm kuzhine të shpjegonte punën e tij humanitare, ishte e lehtë të ndiheshe sikur zgjidhja për problemet e botës ishte brenda mundësive tona.
E megjithatë, duke parë përreth fytyrave që kisha parë vetëm në një revistë ose në ekran, pata një zbulesë shqetësuese: Kjo është arroganca e arritjes. Të shpallesh gjeni në një gjë do të thotë të fillosh të besosh se je gjeni në çdo gjë.
Ja ku ishim, 80 individë me një pasuri neto të kombinuar që ishte më e madhe se një qytet i vogël, por infinitezimale, krahasuar me pasurinë dhe sundimin e mikpritësit tonë. Si e shihte ai këtë ushtrim – si një hap të parë drejt ndryshimit të botës, apo si një shfaqje performative të shtrirjes dhe ndikimit të tij?
Bezos ishte kudo atë fundjavë – me një bluzë të ngushtë, duke qeshur shumë me zë të lartë, me krahët e hedhur rreth djemve të tij adoleshentë. Kohët e fundit ai ishte bërë qindmiliarderi i dytë në botë, pasuria e tij neto luhatej diku rreth 112 miliardë dollarëve, rreth gjysma e asaj që është sot.
Ky numër, i paimagjinueshëm më parë, e kishte bërë atë unik në një planet me 8 miliardë njerëz, dhe mund ta ndieje këtë në dhomë. Edhe më të pasurit dhe më të famshmit midis nesh tërhiqeshin nga energjia e kësaj pasurie të pamundur.
Edhe pse nuk e dinim në atë kohë, martesa e parë e Bezos do të mbaronte disa javë më vonë. Përshtypja ime përcaktuese për gruan e tij atë fundjavë ishte trishtimi, edhe pse Bezos bëri një shfaqje të madhe duke kryer rolin e burrit të familjes.
Duke parë prapa, është pikërisht kjo performancë që më ka mbetur në mendje. Jeff Bezos i vitit 2018 veproi sikur ende besonte se përshtypja e njerëzve për të kishte rëndësi, se vlera e tij financiare dhe shoqërore mund të ndikohej nga publiciteti negativ. Ai ende besonte se veprimet e tij kishin pasoja. Ai ende nuk e kishte çliruar veten – ashtu siç e çliroi veten Daniel Plainview – nga rregullat e njerëzve.
Tetë vjet më vonë, Bezos dhe dy nga burrat e tjerë më të pasur në botë – Mark Zuckerberg dhe Elon Musk – e kanë lënë qartë pas botën e pasojave. Ata notojnë në një rezervuar privimi shqisor me madhësinë e planetit, në të cilin veprimet e tyre gjykohen vetëm nga vetë ata.
Sa më shumë që i afrohem botës së pasurisë, aq më shumë e kuptoj se të jesh vërtet i pasur nuk do të thotë të grumbullosh para të mjaftueshme për të përballuar superjahte, avionë privatë ose një milion hektarë tokë. Do të thotë që gjithçka bëhet praktikisht falas.
Çdo aset mund të fitohet, por asgjë nuk mund të humbasë kurrë, sepse për ata që së shpejti do të bëhen trilionerë, asnjë nivel humbjeje nuk mund ta ndryshojë ndjeshëm statusin e tyre global ose fuqinë personale. Për ta, fjala dështim ka pushuar së qeni diçka.
Kjo ndjenjë e paprekshmërisë ka pasoja të thella psikologjike. Nëse gjithçka është falas dhe asgjë nuk ka rëndësi, atëherë bota dhe njerëzit e tjerë ekzistojnë vetëm për t’u vepruar, nëse njihen fare. Kjo është e ndryshme nga narcizmi klasik, në të cilin një imazh madhështor por i brishtë për veten mund të maskojë pasiguri të thellë. Ajo për të cilën po flas është një vetëpërkufizim në të cilin individi rritet në madhësinë e universit dhe universi zhduket.
I pyetur kohët e fundit nëse ka ndonjë kontroll mbi pushtetin e tij, Presidenti Trump – vetë një miliarder dhe deri tani presidenti më i pasur në historinë amerikane – tha: “Po, ka një gjë. Morali im. Mendja ime. Është e vetmja gjë që mund të më ndalojë.” As ligji vendas apo ndërkombëtar, as vullneti i votuesve, as Zoti apo morali shekullor i jetës qytetare dhe fetare.
Dekada të tëra kërkimesh në psikologjinë zhvillimore kanë treguar se arsyetimi moral zhvillohet përmes pasojave – jo ndëshkimit, domosdoshmërisht, por përjetimit të efekteve të veprimeve tuaja tek të tjerët, marrjes së reagimeve të ndershme, detyrimit për t’u përshtatur me realitetin ashtu siç është në të vërtetë dhe jo siç dëshironi të jetë. Nuk është se të pasurit bëhen të këqij; është se mjedisi i tyre ndalon së mësuari gjërat që njerëzit jo të pasur detyrohen të mësojnë thjesht duke jetuar në një botë që të kundërshton.
Kur mund të blesh çdo gabim, kur mund të pushosh nga puna këdo që nuk pajtohet me ty, kur rrethi yt shoqëror përbëhet tërësisht nga njerëz që kanë nevojë për diçka nga ty, mekanizmi bazë me të cilin njerëzit mësojnë se njerëzit e tjerë janë të vërtetë errësohet.
Kur Peter Thiel tha, “Unë nuk besoj më se liria dhe demokracia janë të pajtueshme”, ai nuk po fliste për lirinë tuaj. Ai po fliste për të vetën. Ju nuk ekzistoni. Kur Musk i çoi një sharrë elektrike qeverisë federale si pjesë e shakasë së brendshme që e quajti DOGE, ai e bëri këtë me ajrin e një njeriu që besonte se asgjë nuk ka rëndësi – varfëria, kaosi, vuajtja njerëzore. Ai po argëtohej.
Nuk kishte rëndësi as që i gjithë ushtrimi shkatërrues në fund të fundit nuk dha asnjë përfitim financiar praktik. Për të, rezultati ishte një përfundim i paracaktuar: Ai mund të fitonte vetëm, sepse humbja kishte humbur kuptimin e saj.
Që nga zgjedhjet e vitit 2024, ka pasur një zhvendosje filozofike në të djathtë, dhe veçanërisht midis miliarderëve të teknologjisë, për të shpifur idenë e empatisë. Musk e ka quajtur empatinë “dobësinë themelore të qytetërimit perëndimor”.
Ai e sheh atë si një armë të përdorur nga shoqëria liberale për të detyruar njerëzit ndryshe racionalë të veprojnë kundër interesave të tyre.
Empatia është diçka që ju bëhet nga të tjerët – një dobësi që ata shfrytëzojnë, një derë e pasme përmes së cilës ata fitojnë qasje në burimet dhe vullnetin tuaj. Ky refuzim i empatisë si vlerë njerëzore u jep strehë njerëzve që nuk duan të ndiejnë asgjë. Nëse empatia është problemi, atëherë mungesa e saj nuk është një mangësi – është një avantazh.
Më në fund e takova Bezosin ditën e fundit të Zjarrit të Kampit, në drekë, pasi gruaja ime kishte thyer kyçin e dorës. Shkova ta falënderoja që na ftoi dhe ai më pyeti se si kishte qenë përvoja jonë në Zjarrin e Kampit. I thashë se ishte shumë mirë, por për fat të keq gruaja ime e kishte thyer kyçin e dorës atë mëngjes kur rrëshqiti në barin e lagur ndërsa godiste një top me djalin tonë 6-vjeçar.
Një natë më parë, të gjithë kishim qëndruar pranë pishinës në klubin e plazhit duke parë një grup notarësh të sinkronizuar që kryenin një rutinë të përsosur në ujë.
Kisha folur me një romancier të famshëm, i cili tha: “Thjesht nuk e kuptoj pse jam këtu”. Një yll i famshëm roku ishte gati të fillonte një set akustik. Shefi i famshëm i kuzhinës kishte bërë paella. Diku thellë nën lëkurën time, po fillonte të formohej një li brutale.
Të nesërmen në mëngjes, gruaja ime u rrëzua dhe e gjeta veten në një SUV të zi me një ekip kontraktorësh privatë sigurie, të cilët na çuan me nxitim në hyrjen e pasme të një dhome urgjence në Santa Barbara, ku ajo u pa dhe u trajtua menjëherë. U kthyem në kohë për të parë gjyqtarin e Gjykatës së Lartë duke ardhur me Zoom nga Uashingtoni.
Si ishte Zjarri juaj? më pyeti Bezos një orë më vonë, dhe meqenëse jam një person i ndershëm dhe meqenëse kam qenë vetë mikpritës, vendosa që ai do të donte të dinte se kishte pasur një problem, por që ekipi i tij kishte reaguar shpejt dhe kishte qenë jashtëzakonisht i dobishëm. Për të qenë i qartë, unë në asnjë mënyrë nuk po e fajësoja atë, as nuk po e ofroja njeriun më të pasur në Tokë. Në vend të kësaj, thjesht po i ofroja Bezosit, gjithashtu një bashkëshort dhe baba, një lidhje të shkurtër njerëzore.
Por kur i tregova se çfarë kishte ndodhur, Bezos dukej i tmerruar. Ai nuk tha “Më vjen shumë keq”. Ai nuk tha “A ke nevojë për ndonjë gjë?” Në vend të kësaj, ai bëri një fytyrë të zbehtë dhe në një çast, një ndihmës erdhi dhe e mori me vete. Kur iu dha mundësia për empati, madje edhe empati performative, ai zgjodhi të ikte.
Disa orë më vonë, në aeroplanin privat për në shtëpi, një producent i famshëm filmash i ofroi gruas sime një batanije. Fytyrat e fëmijëve të mi ishin të mbuluara me njolla. Nën thonjtë e mi, kishin filluar të më shfaqeshin puçrra të kuqe.
Bota është drejtuar gjithmonë nga burra të pasur.
Baronët grabitës të Epokës së Artë ishin të njohur për pamëshirshmërinë e tyre në grumbullimin e pasurisë – duke punësuar Pinkerton për të qëlluar sindikalistët grevistë.
Por ata u angazhuan drejtpërdrejt me botën përreth tyre, duke përdorur pasurinë dhe pushtetin e tyre për ta futur atë në formën e saj më fitimprurëse.
Dhe megjithëse miliarderët e sotëm po manipulojnë qartë shoqërinë për të maksimizuar fitimin e tyre, diçka tjetër po ndodh gjithashtu – një shkëputje nga realiteti i shkakut dhe pasojës, nga kuptimi dhe historia. Këta burra nuk e ndiejnë më nevojën për të ndryshuar botën për të pasur sukses, sepse suksesi i tyre është i garantuar, pavarësisht se çfarë ndodh me pjesën tjetër prej nesh.
“Kam mbaruar”, bërtet Daniel Plainview, i ulur i lumtur në dyshemenë e lëmuar të mbretërisë së tij qiellore. Edhe pse sapo ka kryer një krim, ai nuk është ndjerë kurrë kaq i lirë.
